LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA | inizia la prima manche attesa per Trocker e D’Antonio

Segui in tempo reale la diretta del Gigante Nor-Am di Tremblant 2026, con l'avvio della prima manche. Attesi protagonisti come Trocker e D’Antonio, mentre si monitorano le condizioni e i risultati. Restate aggiornati per tutte le novità sulla competizione e le dichiarazioni degli atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PAOLO DE CHIESA: “UNA FORZATURA MANDARE D’ANTONIO E TROCKER IN NOR-AM” I PETTORALI DI PARTENZA 15.10 Termina la gara anche la nostra Trocker, seconda a 36 centesimi da Lamontagne che al momento resiste in prima posizione! 15.09 Termina anche Forget con un 1:07.05, mentre la ceca Adriana Jelinkova ha concluso con 1:06.96! 15.07 É partita Lamontagne, che ha chiuso con 1:05.94, mentre sta ultimando la prova la sua connazionale Arianne Forget! 15.05 Dobbiamo ancora attendere per la partenza della giornata. Al momento ci sono solo gli apripista che si stanno occupando di battere la pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

