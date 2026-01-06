LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA | giornata storta per le azzurre Fuori Trocker D’Antonio e Collomb
Segui la diretta del Gigante Nor-Am di Tremblant 2026, in cui le atlete italiane hanno incontrato alcune difficoltà. Oggi sono uscite dalla gara Trocker, D’Antonio e Collomb. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PAOLO DE CHIESA: “UNA FORZATURA MANDARE D’ANTONIO E TROCKER IN NOR-AM” 18.37 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, appuntamento a domani per gara-2. Buona serata. 18.36 Giornata storta dunque per le giovanissime Trocker e D’Antonio, mentre preoccupa la sempre più grande involuzione di Giorgia Collomb: il “declassamento” non sembra averle fatto bene. Bene la 26enne Francesca Fanti. 18.35 La classifica finale della gara: 1 Franziska GRITSCH Austria – 2:12.62 2 Justine LAMONTAGNE Canada – 2:12.98 +0.36 3 Arianne FORGET Canada – 2:13.75 +1.13 4 Francesca FANTI Italia – 2:13. 🔗 Leggi su Oasport.it
