LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA | giornata storta per le azzurre Fuori Trocker D’Antonio e Collomb

Segui la diretta del Gigante Nor-Am di Tremblant 2026, in cui le atlete italiane hanno incontrato alcune difficoltà. Oggi sono uscite dalla gara Trocker, D’Antonio e Collomb. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi della competizione.

CREDERCI SEMPRE La concorrenza in gigante è spietata… Ma Della Mea e Goggia hanno la grinta giusta a Kranjska Gora! Lara è la migliore delle azzurre e Sofia recupera 16 posizioni con la seconda manche! La Coppa del Mondo di sci alpino femmi - facebook.com facebook

Sci alpino, i piazzamenti degli azzurri nelle WCSL di discesa, superG, gigante e slalom - x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.