Segui la diretta del gigante Nor-Am a Tremblant 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Anna Trocker si distingue con un ottimo piazzamento, mentre Giada D’Antonio è uscita dalla gara. Restate aggiornati per tutte le news e i risultati della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PAOLO DE CHIESA: “UNA FORZATURA MANDARE D’ANTONIO E TROCKER IN NOR-AM” I PETTORALI DI PARTENZA 15.29 Termina anche la canadese Zoe Gray con il tempo di 1:09.66, piazzandosi al quattordicesimo posto a 3.72 secondi da Lamontagne, unica atleta che per il momento ha scavalcato il muro dei sei secondi. 15.28 Male Madison Kaiserman che si piazza al diciassettesimo posto, mentre Beatrice May non termina la gara. 15.27 Prova eccellente per la nostra Francesca Fanti che chiude sesta con un ottimo 1:07.06, mentre la statunitense Katie Rowekamp fatica e termina la gara con 1:09. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Anna Trocker brilla ed è seconda, fuori Giada D’Antonio

