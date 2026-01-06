Benvenuti alla diretta del gigante femminile Nor-Am a Tremblant 2026. Alle 15.00 si svolgerà la prima manche con le atlete Giada D’Antonio e Anna Trocker, protagoniste di questa competizione in Canada. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale e le eventuali variazioni di percorso o risultati, per rimanere informati sull’andamento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PAOLO DE CHIESA: “UNA FORZATURA MANDARE D’ANTONIO E TROCKER IN NOR-AM” I PETTORALI DI PARTENZA Buona giornata a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta testuale del gigante femminile di Nor-Am a Tremblant (Canada), nel corso del quale, insieme alle loro avversarie, ci saranno anche Giada D’Antonio, azzurra di San Sebastiano al Vesuvio, e Anna Trocker, altoatesina di grandissimo talento. Le due atlete italiane hanno rispettivamente sedici e diciassette anni e gareggeranno nella doppia manche canadese per conquistare punti FIS pesanti per migliorare i pettorali di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: alle 15.00 la prima manche con D’Antonio e Trocker

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: 5 azzurre qualificate, fuori Trocker. Alle 13.00 la seconda manche

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: tornano Giada D’Antonio e Anna Trocker

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

LIVE Sci alpino, Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA: Scheib profeta in patria, Della Mea sempre più in alto, Goggia in top10; Sci alpino. Slalom di Semmering: trionfa Mikaela Shiffrin, vittoria numero 106 - La classifica della coppa del Mondo di slalom:; Rast vince il gigante, Della Mea 10^ e Goggia 11^; Sci, il gigante di Semmering a Scheib: Goggia ottava. SuperG Livigno a Schwarz, quinto Paris.

LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: tornano Giada D’Antonio e Anna Trocker - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buona giornata a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta testuale del ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Rast trionfa su Scheib. Top10 Della Mea, super rimonta di Goggia - Appuntamento a domani con lo slalom: prima manche alle 9. oasport.it

LIVE! Gigante femminile Kranjska Gora, diretta scritta Coppa del Mondo: Scheib contro Hector, Robinson e Shiffrin, Goggia e Della Mea per stupire - La diretta scritta del gigante femminile di Kranjska Gora, sesta prova stagionale di Coppa del Mondo 2025- eurosport.it