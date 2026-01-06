LIVE Paolini-Jeanjean Italia-Francia 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA | si parte con la francese al servizio

Segui in tempo reale la sfida tra Paolini e Jeanjean, valida per la United Cup 2026. L’Italia si gioca la qualificazione con un risultato che dipende anche dalla partita tra Francia e Italia. Aggiorna questa pagina per gli ultimi sviluppi e i punteggi, mentre le due nazionali si affrontano sul campo con attenzione e determinazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 30-30 Jasmine perde il controllo del rovescio dal centro. 15-30 Ottimo dritto lungolinea dell'azzurra. 15-15 ACE Jeanjean. 0-15 Scappa via il dritto in uscita dal servizio della transalpina. PRIMO SET 6:53 Ultime fasi del riscalamento. Si partirà con la francese al servizio. 6:48 Italia purtroppo eliminata dopo la sconfitta di Flavio Cobolli. Jasmine scende in campo per trovare il primo successo stagionale. 6:44 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Paolini-Jeanjean.

