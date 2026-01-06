LIVE Paolini-Jeanjean 6-2 6-3 Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA | l’azzurra ritrova il successo

Segui in tempo reale il match tra Paolini e Jeanjean nell'ambito dell'United Cup 2026, con l'Italia che si trova ora sull’1-1 contro la Francia. La partita si è conclusa con il successo di Paolini per 6-2, 6-3. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati più recenti sulla competizione.

8:21 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Jeanjean. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 8:19 Prestazione solida della toscana, che ha confermato quanto di buono mostrato all'esordio contro la svizzera Belinda Bencic. Purtroppo l'Italia è già fuori dai giochi, ma Jasmine ha ritrovato la vittoria dopo 5 KO consecutivi a cavallo delle due stagioni. JASMINE PAOLINI b.

Paolini-Jeanjean, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming - Jasmine Paolini vuole riscattarsi dopo la netta sconfitta al debutto stagionale con la svizzera Belinda Bencic e si prepara ad affrontare Leolia Jeanjean ... oasport.it

L'Italia torna in campo in #UnitedCup contro la Francia. Nella notte in campo Paolini vs. Jeanjean. Flavio Cobolli sfiderà Rinderkknech prima dell'eventuale doppio misto. #ItaliaFrancia x.com

Non è iniziata nel modo giusto la stagione tennistica 2026 per i colori azzurri. Nel primo match della United Cup, che vedeva impegnate Italia e Svizzera, Jasmine Paolini è stata sconfitta in due set dall'elvetica Belinda Bencic. Un match molto complicato dove l - facebook.com facebook

