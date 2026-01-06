LIVE Paolini-Jeanjean 6-2 5-2 Italia-Francia 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA | l’azzurra serve per il match

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Jeanjean alla United Cup 2026. L’Italia si trova in vantaggio con un set e un break nel secondo, con l’obiettivo di qualificarsi. Aggiorna la diretta per le ultime notizie e analisi sulla partita, inclusi eventuali cambiamenti e sviluppi chiave.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 5-2 DOPPIO BREAK PAOLINI! Doppio fallo Jeanjean. Dopo il cambio di campo Jasmine servirà per il match. 40-AD Palla del doppio break Paolini. Perfetto il dritto in avanzamento dell'azzurra. 49-49 Profondissimo questo rovescio di Jeanjean. Parità. 30-40 Palla del doppio break Paolini. E' largo il dritto della transalpina. 30-30 Non passa il dritto incrociato dell'azzurra. 15-30 Prima vincente Jeanjean. 0-30 Ottima risposta con il dritto in allungo di Jasmine. 0-15 Scappa via il rovescio della francese.

