LIVE Paolini-Jeanjean 6-2 2-1 Italia-Francia 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurra

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Jeanjean nella United Cup 2026, con il punteggio attuale di 6-2, 2-1. L’Italia si mantiene in corsa con margini di vantaggio nei set e nei break. Per aggiornamenti continui, clicca sul link. La qualificazione italiana dipende anche dalla combinazione di risultati con la Francia e dalla situazione nel terzo set, con Paolini in vantaggio 3-1.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 3-1 Game Paolini. Servizio e rovescio vincente della toscana. 40-0 Palla corta di rovescio deliziosa di Jasmine. 30-0 Scappa via il rovescio lungolinea della transalpina. 15-0 Servizio e dritto dell'azzurra. 1-2 Game Jeanjean. Si spegne in rete il rovescio di Paolini, che resta avanti di un break. 40-0 ACE Jeanjean. 30-0 Scappa via il rovescio della toscana. 15-0 Peccato. Jasmine fa tutto bene ma perde il controllo dello smash. 2-0 Game Paolini. Servizio e smorzata vincente dell'azzurra.

