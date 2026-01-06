LIVE Paolini-Jeanjean 1-2 Italia-Francia 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA | prime fasi dell’incontro

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Jeanjean nella United Cup 2026. L’Italia affronta la Francia con la possibilità di qualificarsi, a condizione di determinati risultati combinati e della questione relativa al set 40-AD. Aggiorna la diretta per tutte le novità sullo svolgimento del match e le eventuali strategie delle squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 40-AD Palla break Paolini. Si ferma sul nastro il passante di rovescio della francese. 40-40 Secondo doppio fallo del game di Jeanjean. Parità. 40-30 Se ne va il dritto in avanzamento di Paolini. 30-30 Gran dritto inside out e smash a rimbalzo dell’italiana. 30-15 Rovescio anomalo ben giocato dalla francese. 15-15 Doppio fallo Jeanjean. 15-0 L’azzurra perde il controllo del dritto dal centro. 2-2 Game Paolini. Dritto a campo aperto vincente dell’azzurra. 40-15 Ottima seconda di Jasmine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Jeanjean 1-2, Italia-Francia 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: prime fasi dell’incontro Leggi anche: LIVE Cobolli-Rinderknech 1-2, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: prime fasi dell’incontro Leggi anche: LIVE Paolini-Jeanjean, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: serve una vittoria convincente Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. LIVE Paolini-Jeanjean, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: occorre una vittoria in 2 set; Tennis, United Cup: Italia-Svizzera 1-2. Elvetici ai quarti - Il doppio misto elvetico Belinda Bencic eJakub Paul; United Cup live su : stanotte c’è Italia-Francia, serve vincere 3-0; United Cup, Svizzera-Italia 2-1. Cobolli batte Wawrinka ma gli elvetici conquistano il doppio. LIVE Paolini-Jeanjean 1-2, Italia-Francia 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: prime fasi dell’incontro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 30- oasport.it

LIVE Paolini-Bencic 4-6 3-6, Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: vince la rossocrociata, ora tocca a Cobolli! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI- oasport.it

L'Italia torna in campo in #UnitedCup contro la Francia. Nella notte in campo Paolini vs. Jeanjean. Flavio Cobolli sfiderà Rinderkknech prima dell'eventuale doppio misto. #ItaliaFrancia x.com

Non è iniziata nel modo giusto la stagione tennistica 2026 per i colori azzurri. Nel primo match della United Cup, che vedeva impegnate Italia e Svizzera, Jasmine Paolini è stata sconfitta in due set dall'elvetica Belinda Bencic. Un match molto complicato dove l - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.