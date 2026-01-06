Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Panathinaikos e Olimpia Milano, valida per la stagione 2026. L'incontro si svolge ad Atene, dove i meneghini affrontano alcune assenze importanti. Restate aggiornati con la nostra diretta per tutte le novità sul punteggio, le strategie e le emozioni di questa sfida tra due storiche squadre del basket europeo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:13 E’ il momento della presentazione dei due roster. 20:10 Atmosfera sempre pazzesca quella che si sta creando nella casa del Panathinaikos, con Milano che proverà a non farsi intimorire rimanendo concentrata sulla sfida e sugli schemi da seguire per mettere in difficoltà la temibile corazzata ateniese che punta come sempre ad arrivare in fondo al torneo continentale. 20:07 Panathinaikos e Olimpia Milano sono già sul parquet dell’ OAKA di Atene – enorme palazzetto che ospitò il torneo olimpico nel 2004 dove l’Italia vince l’argento e che sarà la sede delle Final Four di quest’anno – per il riscaldamento che precede la palla a due tra meno di dieci minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi ad Atene con diverse assenze importanti per i meneghini

Leggi anche: LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi ad Atene

Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 75-68, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i meneghini rimangono a +7 con 5? da giocare

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Panathinaikos-Olimpia Milano alle 20.15 su Sky; LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi ad Atene; Virtus Bologna-Milano: l’Eurolega in Diretta TV e in Streaming; Eurolega, Round 19 LIVE! Il recap delle gare del 30 dicembre. Il 2 si torna in campo per chiudere il turno col derby Bologna-Milano.

| Panathinaikos vs Olimpia Milano: diretta (2-3 con 8:30, 1Q) - Booker va corto con un semigancio, mentre Grant spazza via Brown e segna i primi due, 2- pianetabasket.com