LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 74-87 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | IMPRESA MILANESE AD OAKA! Brown e Brooks pazzeschi

Segui con noi la diretta della partita di Eurolega tra Panathinaikos e Olimpia Milano. Questa sera, Milano ha ottenuto una vittoria significativa in trasferta, con prestazioni eccellenti di Brown e Brooks. Rimani aggiornato sui risultati e sui momenti salienti di questa sfida, che si è conclusa con un risultato di 74-87 a favore dell’Olimpia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:14 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera con l'impresa dell'Olimpia Milano ad OAKA contro la corazzata Panathinaikos Atene. Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per averci seguito anche quest'oggi. Buon proseguimento di serata e un saluto sportivo! 22:11 TOP SCORER: Panathinaikos: J. Hernangomez 17, Holmes 14, Sloukas 13; Olimpia Milano: A. Brooks 24, Brown 17, Nebo 16 FINISCE QUI: L'OLIMPIA MILANO FIRMA L'IMPRESA, RITROVA LA VITTORIA DOPO TRE KO E MANDA AL TAPPETO IL PANATHINAIKOS ATENE PER 74-87! 74-87 Marko Guduric da tre! 74-84 Tripla di Juancho Hernangomez per il -10 Panathinaikos.

