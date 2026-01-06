LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 64-71 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | l’EA7 Emporio Armani prova la fuga decisiva

Segui in tempo reale la partita di Eurolega di basket tra Panathinaikos e Olimpia Milano, con il punteggio di 64-71. L'EA7 Emporio Armani cerca una vittoria importante per consolidare la propria posizione in classifica. Aggiorna questa pagina per gli ultimi sviluppi e le azioni salienti della sfida, che si sta rivelando decisiva nella corsa alla qualificazione alla fase successiva della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out immediato di Ergin Ataman che vede Milano scappare a +11 a pochissimi minuti dalla sirena finale con 24 punti di uno scatenato Armoni Brooks. 67-79 AAAANCORA AAAARMOOONI BROOOKSS! BOMBAAAAAAAAA 67-76 AAAAARMOOOONI BROOOOKSS!!!! TRIPLAAAAAAAAAAAA 67-73 22 di Kendrick Nunn in lunetta. 65-73 Ricezione e canestro di Josh Nebo per il +8 Milano. 65-71 12 anche per Jerian Grant a cronometro fermo. 64-71 12 di Juancho Hernangomez in lunetta. 63-71 PIPPOOO RICCIIII! BOMBAAAAAAAAAA Blocco irregolare di Holmes su Mannion! 63-68 ALLEY-OOP DI NEBO! Fallo in attacco di Jerian Grant con Nico Mannion che si posiziona benissimo in difesa! 63-66 Uno-due micidiale del veterano greco per il -3: time-out immediato di ‘Peppe’ Poeta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 64-71, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’EA7 Emporio Armani prova la fuga decisiva Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 27-21, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: EA7 Emporio Armani a +6 alla prima sirena Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 37-27, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’EA7 Emporio Armani vola a +10 nel secondo quarto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 15-9, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: partita subito dai ritmi elevati, padroni di casa a +6; Panathinaikos-Olimpia Milano alle 20.15 su Sky; Virtus Bologna-Milano: l’Eurolega in Diretta TV e in Streaming; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky. | Panathinaikos vs Olimpia Milano: diretta (36-28 con 3:00, 2Q) - 0 Milano con Nebo e la tripla di Pippo ... pianetabasket.com

