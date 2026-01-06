LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 48-51 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | break di 7-0 dei milanesi in avvio di ripresa e +3

Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Panathinaikos e Olimpia Milano, con il punteggio attuale di 48-51. Milano ha iniziato la ripresa con un parziale di 7-0 e si trova a +3. Restate aggiornati per tutte le novità sulla partita, inclusi gli ultimi eventi e le situazioni di gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STOPPATA DI ARMONI BROOKS SU CEDI OSMAN! 48-53 'PIPPO' RICCI SU ASSIST DI BROWN! ALTRO BREAK DI 6-0 DELL'EA7 EMPORIO ARMANI. 48-51 Appoggio morbido di Zach LeDay per il +3 Milano. 48-49 Palleggio, arresto e tiro di Lorenzo Brown: ancora +1 Olimpia. 48-47 Stoppata e canestro in contropiede di Juancho Hernangomez. Contro-sorpasso Panathinaikos. 46-47 Lorenzo Brown in penetrazione per riportare subito Milano davanti. 46-45 Cedi Osman da tre per interrompere il parziale aperto di 12-0 tra i due quarti dell'Olimpia. 43-45 LORENZO BROWN CON L'APPOGGIO IN CONTROPIEDE! SORPASSO OLIMPIA, TIME-OUT DI UN ATAMAN INFURIATO.

