Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Panathinaikos e Olimpia Milano, attualmente sul punteggio di 43-38. La squadra milanese tenta la rimonta con Armoni Brooks, dopo i primi 20 minuti di gioco. Clicca sul link per aggiornamenti costanti e approfondimenti sulla sfida che si svolge ad OAKA.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:25 Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità tra pochissimo ad OAKA. 21:20 12 punti di Richaun Holmes e 8 punti equamente divisi tra Juancho Hernangomez e Kendrick Nunn per il Panathinaikos, con 12 punti di Armoni Brooks e 8 di Zach LeDay per l’Olimpia Milano. 52.9% da due e 46.2% dall’arco per gli ateniesi, con l’EA7 Emporio Armani che tira meglio dal pitturato (55%) sbagliando però qualche libero di troppo rispetto agli avversari (710). Si chiude anche il secondo quarto: all’intervallo lungo Panathinaikos Atene avanti 43-38 sull’Olimpia Milano. 43-38 ARMONI BROOKS INARRESTABILE! ACCELERAZIONE E -5 MILANO, TIME-OUT ATAMAN. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 43-38, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: reazione meneghina con Armoni Brooks, -5 dopo 20?

