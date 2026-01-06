Benvenuti alla diretta del match tra Lorenzo Musetti e Tomas Etcheverry, valido per gli ottavi di finale dell’ATP Hong Kong 2026. Questo appuntamento segna il debutto stagionale del toscano nel singolare, dopo aver partecipato al torneo nel doppio con Lorenzo Sonego. Seguiremo l’andamento del match in tempo reale, offrendo aggiornamenti accurati e puntuali. Rimanete con noi per tutte le novità sulla partita e sui protagonisti in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e l’argentino Tomas Etcheverry, valido per gli ottavi di finale dell’ ATP 250 di Hong Kong, competizione nella quale il nostro azzurro compirà il suo debutto stagionale, almeno nel singolare: infatti, il toscano ha già esordito nel torneo asiatico, ma nella competizione di doppio con il connazionale e amico Lorenzo Sonego. Insieme al torinese, Musetti ha sconfitto il serbo Miomir Kecmanovic e il francese Alexandre Muller con il parziale di 2-0 (7-6, 6-4), iniziando a mettere partite nelle gambe in vista della sfida con l’argentino che, per raggiungere Lorenzo agli ottavi di finale ha sconfitto 2-0 (6-4, 7-5) il francese Valentin Royer. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: debutto stagionale in singolare

