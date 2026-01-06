LIVE Errani Vavassori-Rajaonah Roger Vasselin 7-6 7-6 Italia-Francia 2-1 United Cup 2026 in DIRETTA | azzurri secondi ma fuori dai quarti

Segui in tempo reale i risultati della partita di doppio misto tra Italia e Francia alla United Cup 2026. Dopo le due vittorie italiane, l’Italia si trova seconda nel girone, ma è eliminata dai quarti di finale. Qui trovi gli aggiornamenti ufficiali e i dettagli sulla qualificazione e le ultime notizie relative alla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 10:50 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale del doppio misto di Italia-Francia, e con essa anche le dirette di United Cup. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 10:49 Tanti i rimpianti in chiave qualificazione, dal doppio misto perso contro la Svizzera ai match point falliti quest'oggi da Cobolli. ERRANIVAVASSORI b. RAJAONAHROGER-VASSELIN 7-6 (6) 7-6 (6)! Finisce qui, con la difesa del francese che muore in rete.

