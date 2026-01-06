LIVE Errani Vavassori-Rajaonah Roger Vasselin 7-6 6-6 Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA | altro tiebreak

Segui in tempo reale l'incontro tra Errani/Vavassori e Rajaonah/Roger Vasselin, con il punteggio di 7-6, 6-6, durante la United Cup 2026. La partita è ancora aperta e si decide nel tiebreak. Clicca sul link per aggiornamenti continui e scopri come l’Italia può qualificarsi, a seconda dei risultati delle altre sfide e della situazione nel set attuale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 6-6 Game Italia. Siamo al tiebreak. 40-0 Si ferma sul nastro il passante del francese. 30-0 Scappa via la risposta di dritto di Roger-Vasselin. 15-0 Smash rabbioso di Vavassori. 6-5 Game Francia. E lo vincono ancora loro.Dopo il cambio di campo Errani servirà per rimanere nel set. 40-40 Clamoroso errore con la volèe alta a campo aperto di Roger-Vasselin. Ennesimo deciding point. 40-30 Numero di Andrea, che si difende sullo schiaffo al volo della francese e chiude con la volèe.

Niente da fare per Errani e Vavassori, sconfitti al super tiebreak da Bencic e Paul Dopo la sconfitta con la Svizzera, per qualificarsi per i quarti di finale della United Cup gli azzurri hanno bisogno di essere tra le migliori 2 seconde dei gruppi Martedì alle 3:00 - facebook.com facebook

