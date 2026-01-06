LIVE Errani Vavassori-Rajaonah Roger Vasselin 7-6 4-5 Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA | gli azzurri servono per restare nel set

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Errani/Vavassori e Rajaonah/Roger Vasselin nell’United Cup 2026. Attualmente il punteggio è 7-6, 4-5, con gli azzurri al servizio per mantenere il set. Aggiorna la diretta per tutte le novità e scopri come l’Italia può qualificarsi, considerando le altre combinazioni e la situazione del set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 30-15 Servizio e smash a rimbalzo di Andrea. 15-15 Non passa il dritto difensivo del piemontese. 15-0 Appena lunga la risposta di rovescio della francese. 5-4 Game Francia. Prima al corpo e volèe di Roger-Vasselin. Dopo il cambio di campo Vavassori servirà per restare nel set. 40-40 Bravissima in questo caso Rajaonah a salvarsi sul passante di Vavassori. Deciding point. 30-40 Palla break Italia. Difesa miracolosa di Errani e chiusura con il dritto in avanzamento di Andrea.

