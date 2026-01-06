LIVE Errani Vavassori-Rajaonah Roger Vasselin 7-6 4-3 Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA | set e break di margine per gli azzurri

Segui in tempo reale l'incontro tra Errani/Vavassori e Rajaonah/Roger Vasselin alla United Cup 2026, con l'Italia in vantaggio 1-1 e il punteggio di 7-6, 4-3. Aggiorna la diretta per conoscere gli sviluppi del match e le possibilità di qualificazione dell’Italia, considerando anche gli altri risultati e la situazione nel set in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 3-4 Game Francia. Appena lunga la risposta di rovescio di Errani. 40-40 Numero di Vavassori, che amministra un potente passante e piazza la volèe di rovescio vincente. Deciding point. 40-30 Se ne va il lob di rovescio di Errani. 30-30 Decolla la risposta del piemontese. 15-30 Comodo smash di Vavassori. 15-15 Prima esterna vincente della francese. 0-15 Il nastro rende vincente la stop volley di Vavassori. Al servizio Rajaonah. 4-2 Game Italia. Ed altro ACE del piemontese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Rajaonah/Roger Vasselin 7-6 4-3, Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: set e break di margine per gli azzurri Leggi anche: LIVE Errani/Vavassori-Rajaonah/Roger Vasselin 7-6 3-2, Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: set e break di margine per gli azzurri Leggi anche: LIVE Errani/Vavassori-Rajaonah/Roger Vasselin 5-4, Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: i francesi servono per rimanere nel set La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Errani/Vavassori-Rakotomanga Rajaonah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming; United Cup live su : stanotte c’è Italia-Francia, serve vincere 3-0; United Cup live su : Italia-Francia 0-1, Rinderknech annulla 2 MP a Cobolli. Azzurri eliminati!; Quando si gioca Italia-Francia, United Cup 2026: orari, programma, streaming. Errani/Vavassori-Rakotomanga Rajaonah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming - Sara Errani e Andrea Vavassori potrebbero avere un ruolo determinante nella difficile rincorsa dell'Italia alla qualificazione per i quarti di finale ... oasport.it

Niente da fare per Errani e Vavassori, sconfitti al super tiebreak da Bencic e Paul Dopo la sconfitta con la Svizzera, per qualificarsi per i quarti di finale della United Cup gli azzurri hanno bisogno di essere tra le migliori 2 seconde dei gruppi Martedì alle 3:00 - facebook.com facebook

