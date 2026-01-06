LIVE Errani Vavassori-Rajaonah Roger Vasselin 7-6 3-2 Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA | set e break di margine per gli azzurri

Segui in tempo reale l'incontro tra Errani/Vavassori e Rajaonah/Roger Vasselin nella United Cup 2026. Attualmente il punteggio è 7-6, 3-2 per gli azzurri, con un vantaggio di un break nel secondo set. L’Italia si qualificherà con una combinazione di risultati e la situazione attuale vede la Francia in vantaggio nel secondo set. Clicca qui per aggiornamenti continui e dettagli sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 2-3 Game Francia. Prima vincente Vasselin. 40-30 Intervento a rete puntuale di Vavassori. 40-15 Comodo smash per Rajaonah. 30-15 Altro ACE. 15-15 E doppio fallo. 15-0 ACE di seconda di Roger-Vasselin. 3-1 Game Italia. Non passa la risposta di rovescio della francese. 40-15 Fuori misura invece questo passante di rovescio di Sara. 40-0 Splendido dritto incrociato vincente dell'emiliana. 30-0 Scappa via la risposta di dritto di Roger-Vasselin. 15-0 Larga la riposta di Rajaonah sul servizio di Errani.

Niente da fare per Errani e Vavassori, sconfitti al super tiebreak da Bencic e Paul Dopo la sconfitta con la Svizzera, per qualificarsi per i quarti di finale della United Cup gli azzurri hanno bisogno di essere tra le migliori 2 seconde dei gruppi Martedì alle 3:00 - facebook.com facebook

