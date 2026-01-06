LIVE Errani Vavassori-Rajanoah Roger Vasselin Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA | si gioca per evitare l’ultimo posto nel girone

Segui in tempo reale l'incontro di doppio misto tra Italia e Francia alla United Cup 2026. La sfida, valida per evitare l'ultimo posto nel girone, si svolge con aggiornamenti continui su risultati e situazione di classifica. Restate con noi per tutte le novità e gli approfondimenti sull'evento in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 8:34 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del doppio misto di Italia-Francia. Entrambe le compagini sono fuori dai quarti, si gioca per evitare l’ultimo posto del girone C della United Cup 2026. 17.10 Buonasera amici di OA Sport. La situazione è la seguente: per qualificarsi da ripescata ai quarti di finale, l’Italia deve battere la Francia 3-0, lasciando per strada appena un set. Dunque è obbligatorio non solo un filotto di vittorie, ma anche che almeno due di queste avvengano con un punteggio di 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Rajanoah/Roger Vasselin, Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: si gioca per evitare l’ultimo posto nel girone Leggi anche: LIVE Errani/Vavassori-Rajanoah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: il doppio sarà decisivo? Leggi anche: LIVE Errani/Vavassori-Rajanoah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: il doppio può decidere la qualificazione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. LIVE Errani/Vavassori-Rajanoah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: si gioca per evitare l’ultimo posto nel girone; Quanti punti possono guadagnare Paolini e Cobolli nei ranking WTA ed ATP contro la Francia; LIVE Sonego-Sakamoto 3-2, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro scappa via nel 1° set; United Cup 2026, i precedenti tra Flavio Cobolli e Arthur Rinderknech. Azzurro in svantaggio nelle sfide dirette. LIVE Errani/Vavassori-Rajanoah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: il doppio può decidere la qualificazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 17. oasport.it

Errani/Vavassori-Rakotomanga Rajaonah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming - Sara Errani e Andrea Vavassori potrebbero avere un ruolo determinante nella difficile rincorsa dell'Italia alla qualificazione per i quarti di finale ... oasport.it

Niente da fare per Errani e Vavassori, sconfitti al super tiebreak da Bencic e Paul Dopo la sconfitta con la Svizzera, per qualificarsi per i quarti di finale della United Cup gli azzurri hanno bisogno di essere tra le migliori 2 seconde dei gruppi Martedì alle 3:00 - facebook.com facebook

Niente da fare per Errani e Vavassori, sconfitti al super tiebreak da Bencic e Paul Dopo la sconfitta con la Svizzera, per qualificarsi per i quarti di finale della United Cup gli azzurri hanno bisogno di essere tra le migliori 2 seconde dei gruppi Martedì alle 3:00 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.