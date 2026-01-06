LIVE Derthona-Schio Coppa Italia basket femminile 2026 in DIRETTA | padrone di casa cercano l’impresa contro la corazzata veneta

Benvenuti alla diretta testuale della partita tra Derthona e Schio, valida per la Coppa Italia di basket femminile 2026. Seguiremo in tempo reale l’andamento dell’incontro, offrendo aggiornamenti chiari e accurati. Restate con noi per tutte le novità su questa sfida tra la squadra di casa e la forte rappresentativa veneta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale di Coppa Italia di femminile. A giocare per il titolo ci saranno la Autosped Derthona Basket e Famila Schio. La partita inizierà alle 20.45, fra 20 minuti! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale di Coppa Italia di basket Femminile. Stasera si assegna il primo trofeo dell’anno e a giocarselo saranno Famila Schio contro Autosped Derthona Basket. La sfida sarà giocata nel nuovo impianto all’interno della Cittadella dello Sport di Tortona, campo di casa della squadra piemontese giunta sorprendentemente in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

