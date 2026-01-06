Segui in tempo reale la partita di Coppa Italia femminile tra Derthona e Schio, con un punteggio di 53-56 all'inizio dell'ultimo quarto. La sfida si decide negli ultimi minuti, dopo un terzo quarto equilibrato. Aggiorna la diretta per rimanere informato sull'andamento del match e sui risultati finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COMINCIA IL QUARTO QUARTO 53-56 Finisce il terzo periodo. Schio si è riportata avanti con un parziale di 20-12 in questo quarto. La Coppa Italia si deciderà in un’ultima frazione di gioco che si preannuncia caldissima! 53-56 Keys in appoggio regala un possesso pieno di vantaggio a Schio. 53-54 Penetrazione eccezionale di Zandalasini! La difesa avversaria collassa su di lei, ma Zandalasini la mette dentro lo stesso! Parziale di Derthona. Lapena costretto a chiamare il time out! 53-52 CONTE! In transizione la play azzurra dopo aver recuperato il pallone a metà campo! Di nuovo avanti Tortona. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Derthona-Schio 53-56, Coppa Italia basket femminile 2026 in DIRETTA: si decide tutto nell’ultimo quarto!

