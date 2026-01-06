LIVE Cobolli-Rinderknech Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Segui in tempo reale la partita tra Cobolli e Rinderknech, valida per l’Italia-Francia alla United Cup 2026. A pochi minuti dall’inizio, ti aggiorneremo sugli sviluppi e sui risultati, con un focus sulle possibilità di qualificazione dell’Italia. Questo è il quarto confronto tra i due tennisti, con il francese in vantaggio 2-1. Resta con noi per tutte le novità e gli aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 2:49 Quello che andremo a commentare sarà il quarto confronto diretto tra i due con il francese avanti 2-1. 2:44 Buonanotte e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Cobolli-Rinderknech. Poco più di 15 minuti ci separano all’ingresso in campo dei due tennisti. 17.10 Buonasera amici di OA Sport. La situazione è la seguente: per qualificarsi da ripescata ai quarti di finale, l’Italia deve battere la Francia 3-0, lasciando per strada appena un set. Dunque è obbligatorio non solo un filotto di vittorie, ma anche che almeno due di queste avvengano con un punteggio di 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Rinderknech, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match Leggi anche: LIVE Cobolli-Rinderknech, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: sfida spartiacque per il ripescaggio Leggi anche: LIVE Cobolli-Rinderknech, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: serve un filotto. Sfida spartiacque per sperare Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. LIVE Cobolli-Rinderknech, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: serve un filotto. Sfida spartiacque per sperare; United Cup live su : stanotte c’è Italia-Francia, serve vincere 3-0; Tennis, United Cup: Italia-Svizzera 1-2. Elvetici ai quarti - Il doppio misto elvetico Belinda Bencic eJakub Paul; Cobolli-Rinderknech, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Cobolli-Rinderknech, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: serve un filotto. Sfida spartiacque per sperare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 17. oasport.it Cobolli-Rinderknech, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming - Nella United Cup 2026 di tennis l'Italia sarà impegnata a Perth, in Australia, domani, martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 3. oasport.it Quando si gioca Italia-Francia di United Cup: i precedenti tra i singolaristi - Cobolli aprirà il programma stanotte contro Rinderknech, a seguire Paolini contro Jeanjean e infine il doppio misto. sportal.it

Infinito Una vittoria in in 3 ore e 18 minuti contro Arthur Rinderknech e una sconfitta in 2 ore e 55 minuti contro Flavio Cobolli. L’ultima stagione di Stan Wawrinka è iniziata con due maratone, segno che lo svizzero non ha nessuna intenzione di smettere se - facebook.com facebook

United Cup: infinito Wawrinka, rimonta Rinderknech e fa volare la Svizzera. Domani sfida Cobolli x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.