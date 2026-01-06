LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 6-7 Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA | azzurri spalle al muro

Segui in tempo reale l’incontro tra Cobolli e Rinderknech nella United Cup 2026, con l’Italia che si trova in una posizione difficile. La partita si trova sul punteggio di 7-6, 6-7. Ricorda di cliccare sul link per gli aggiornamenti continui e le eventuali novità sulla qualificazione italiana, che dipende anche dai risultati con la Francia e dalla gestione del set decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 7-6 (5) Secondo set Rinderknech. Risposta aggressiva e volèe di rovescio vincente del francese. Si va al terzo set. L’Italia deve aggiudicarsi 5 set consecutivi per balzare ai quarti di finale. 6-5 Rinderknech. Flavio muove benissimo il gioco con il dritto costringendo all’errore l’avversario. 6-4 Rinderknech. Dritto inside out vincente del transalpino. Due set point. 5-4 Rinderknech. Attacco del francese molto timido. 5-3 Rinderknech. Doppio fallo mortifero dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

