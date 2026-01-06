LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 6-7 Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA | azzurri spalle al muro

Segui in tempo reale l’incontro tra Cobolli e Rinderknech nella United Cup 2026, con l’Italia che si trova in una posizione difficile. La partita si trova sul punteggio di 7-6, 6-7. Ricorda di cliccare sul link per gli aggiornamenti continui e le eventuali novità sulla qualificazione italiana, che dipende anche dai risultati con la Francia e dalla gestione del set decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 7-6 (5) Secondo set Rinderknech. Risposta aggressiva e volèe di rovescio vincente del francese. Si va al terzo set. L’Italia deve aggiudicarsi 5 set consecutivi per balzare ai quarti di finale. 6-5 Rinderknech. Flavio muove benissimo il gioco con il dritto costringendo all’errore l’avversario. 6-4 Rinderknech. Dritto inside out vincente del transalpino. Due set point. 5-4 Rinderknech. Attacco del francese molto timido. 5-3 Rinderknech. Doppio fallo mortifero dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 6-7, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: azzurri spalle al muro Leggi anche: LIVE Cobolli-Rinderknech, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: si parte con il francese al servizio Leggi anche: LIVE Cobolli-Rinderknech 3-4, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: controbreak del francese Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 4-1, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro; Tennis, United Cup: Italia-Svizzera 1-2. Elvetici ai quarti - Il doppio misto elvetico Belinda Bencic eJakub Paul; United Cup: infinito Wawrinka, rimonta Rinderknech e fa volare la Svizzera. Domani sfida Cobolli; United Cup, la Svizzera piega l'Italia: non basta un super Cobolli, decisivo il ko nel doppio misto. LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 6-6, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: il tiebreak deciderà il secondo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 4- oasport.it

