LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 6-7 5-7 Italia-Francia 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA | il francese annulla due match point ed elimina gli azzurri

Segui in tempo reale la partita tra Cobolli e Rinderknech, valida per l’United Cup 2026, con il risultato di 7-6, 6-7, 5-7. Il francese ha annullato due match point, eliminando gli azzurri e determinando l’esito della sfida. Restate aggiornati per tutte le novità e i dettagli sull’andamento del torneo.

6:35 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-Rinderknech. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 6:34 Dopo quasi tre ore e mezza di battaglia Rinderknech manda a casa gli azzurri. La migliore secona dei gironi di Perth sarà dunque l'Argentina. 6:34 Due i match point non trasformati da Cobolli nel secondo set, con il romano avanti di un break con palle del oppio break tanto nel secondo quanto nel terzo parziale.

LIVE Cobolli-Wawrinka 6-4 6-7 7-6, Italia-Svizzera 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurro piega il leone elvetico - 00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANI/VAVASSORI (3° MATCH ... oasport.it

Infinito Una vittoria in in 3 ore e 18 minuti contro Arthur Rinderknech e una sconfitta in 2 ore e 55 minuti contro Flavio Cobolli. L’ultima stagione di Stan Wawrinka è iniziata con due maratone, segno che lo svizzero non ha nessuna intenzione di smettere se - facebook.com facebook

United Cup: infinito Wawrinka, rimonta Rinderknech e fa volare la Svizzera. Domani sfida Cobolli x.com

