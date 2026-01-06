LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 6-7 5-7 Italia-Francia 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA | il francese annulla due match point ed elimina gli azzurri

Segui in tempo reale la partita tra Cobolli e Rinderknech, valida per l’United Cup 2026, con il risultato di 7-6, 6-7, 5-7. Il francese ha annullato due match point, eliminando gli azzurri e determinando l’esito della sfida. Restate aggiornati per tutte le novità e i dettagli sull’andamento del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 6:35 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-Rinderknech. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 6:34 Dopo quasi tre ore e mezza di battaglia Rinderknech manda a casa gli azzurri. La migliore secona dei gironi di Perth sarà dunque l’Argentina. 6:34 Due i match point non trasformati da Cobolli nel secondo set, con il romano avanti di un break con palle del oppio break tanto nel secondo quanto nel terzo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

