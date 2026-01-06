LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 6-7 5-6 Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel match

Segui in tempo reale l'incontro tra Cobolli e Rinderknech alla United Cup 2026, con l’Italia che si gioca la qualificazione. Il punteggio attuale è 7-6, 6-7, 5-6, e l’azzurro serve per restare nel match. Aggiorna la diretta per tutte le ultime novità e scopri cosa serve all’Italia per qualificarsi, considerando anche le altre combinazioni in gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 15-15 Sulla riga invece questa risposta el numero 27 ATP. 15-0 A metà rete la risposta di dritto del francese. 6-5 Game Rinderknech. Servizio vincente. Dopo il cambio di campo Cobolli servirà per restare nel match. 40-0 Punto pazzesco di Rinderknech, che trova le energie per tirare un missile di dritto. 30-0 Dritto in contropiede vincente del francese. 15-0 Prima vincente del transalpino. 5-5 Controbreak Rinderknech. Risposta di rovescio profondissima del francese, che piazza l’ennesimo controbreak. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 6-7 5-6, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel match Leggi anche: LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 6-5, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: il francese serve per restare nel match Leggi anche: LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 6-7 3-2, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 4-1, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro; Tennis, United Cup: Italia-Svizzera 1-2. Elvetici ai quarti - Il doppio misto elvetico Belinda Bencic eJakub Paul; United Cup: infinito Wawrinka, rimonta Rinderknech e fa volare la Svizzera. Domani sfida Cobolli; United Cup, la Svizzera piega l'Italia: non basta un super Cobolli, decisivo il ko nel doppio misto. LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 6-7 4-3, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 0- oasport.it

LIVE Cobolli-Wawrinka 6-4 6-7 7-6, Italia-Svizzera 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurro piega il leone elvetico - 00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANI/VAVASSORI (3° MATCH ... oasport.it

Infinito Una vittoria in in 3 ore e 18 minuti contro Arthur Rinderknech e una sconfitta in 2 ore e 55 minuti contro Flavio Cobolli. L’ultima stagione di Stan Wawrinka è iniziata con due maratone, segno che lo svizzero non ha nessuna intenzione di smettere se - facebook.com facebook

United Cup: infinito Wawrinka, rimonta Rinderknech e fa volare la Svizzera. Domani sfida Cobolli x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.