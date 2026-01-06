LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 6-7 4-3 Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA | break dell’azzurro!

Segui in tempo reale l’incontro tra Cobolli e Rinderknech nella partita Italia-Francia alla United Cup 2026. La sfida è equilibrata, con il punteggio di 7-6, 6-7, 4-3 e un importante break dell’azzurro. Per rimanere aggiornato su tutte le novità e sugli sviluppi, clicca sul link e segui la diretta. Ricorda che l’Italia si qualifica in base a determinati risultati con la Francia e alle situazioni del set in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 0-30 L'azzurro non chiude lo smash e subisce un beffardo passante dell'avversario. 0-15 Doppio fallo Cobolli. 3-4 Game Rinderknech. Serve and volley con il servizio dal basso per il francese. AD-40 A metà rete il passante di rovescio dell'azzurro. 40-40 Combinazione palla corta-passante a segno per Rinderknech. Parità. 30-40 Palla del doppio break Cobolli. Non passa il dritto del numero 27 ATP. 30-30 Servizio e smash comodo per il transalpino. 15-30 Regalo di Rinderknech, che sparacchia out il dritto a campo aperto.

