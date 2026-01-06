LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 6-7 3-2 Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA | break dell’azzurro!

Segui in tempo reale l’incontro tra Cobolli e Rinderknech nella United Cup 2026, con aggiornamenti costanti sul punteggio e sulle dinamiche del match. L’Italia si gioca la qualificazione in questa partita decisiva, mentre si sviluppano le fasi cruciali del set. Restate con noi per tutte le novità e le analisi, in un contesto di competizione internazionale e di grande attenzione sportiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 30-30 Di un soffio largo il rovescio dell’azzurro. 30-15 Si ferma sul nastro il drop di Cobolli. 30-0 Scappa via il dritto del transalpino. 15-0 Ottima seconda del romano. 2-3 Game Rinderknech. Dritto inside in vincente del francese. 40-15 Non passa la risposta di rovescio di Cobolli. 30-15 Prima vincente del transalpino. 15-15 Servizio e dritto Rinderknech. 0-15 Dritto incrociato vincente dell’azzurro. 3-1 Game Cobolli. Si ferma sul nastro il rovescio del francese, che torna ora alla battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 6-7 3-2, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro! Leggi anche: LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 3-0, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro Leggi anche: LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 4-1, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 4-1, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro; Tennis, United Cup: Italia-Svizzera 1-2. Elvetici ai quarti - Il doppio misto elvetico Belinda Bencic eJakub Paul; United Cup: infinito Wawrinka, rimonta Rinderknech e fa volare la Svizzera. Domani sfida Cobolli; United Cup, la Svizzera piega l'Italia: non basta un super Cobolli, decisivo il ko nel doppio misto. LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 6-7, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: azzurri spalle al muro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 30- oasport.it

LIVE Cobolli-Wawrinka 6-4 6-7 7-6, Italia-Svizzera 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurro piega il leone elvetico - 00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO CON ERRANI/VAVASSORI (3° MATCH ... oasport.it

Infinito Una vittoria in in 3 ore e 18 minuti contro Arthur Rinderknech e una sconfitta in 2 ore e 55 minuti contro Flavio Cobolli. L’ultima stagione di Stan Wawrinka è iniziata con due maratone, segno che lo svizzero non ha nessuna intenzione di smettere se - facebook.com facebook

United Cup: infinito Wawrinka, rimonta Rinderknech e fa volare la Svizzera. Domani sfida Cobolli x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.