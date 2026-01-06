LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 6-5 Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA | il francese serve per restare nel match

Segui in tempo reale l’incontro tra Cobolli e Rinderknech alla United Cup 2026, con il francese che serve per rimanere nel match. Aggiorna la diretta per non perdere gli ultimi sviluppi e scoprire se l’Italia si qualifica, considerando la combinazione di risultati necessaria con la Francia e il punteggio attuale di 7-6, 6-5. Restiamo aggiornati su questo importante appuntamento del tennis internazionale.

6-5 Game Cobolli. Servizio vincente. Dopo il cambio di campo Rinderknech servirà nuovamente per rimanere nel match. 40-15 Si ferma sul nastro il dritto in avanzamento el francese. 30-15 Punto fenomenale vinto da Rinderknech, che piazza il lob in tweener sulla riga. 30-0 Non passa il rovescio del transalpino. 15-0 Scappa via la risposta di dritto del numero 27 ATP. 5-5 Game Rinderknech. ACE del francese. 40-0 Altra gran prima. 30-0 Prima vincente del transalpino. 15-0 Serve and volley a segno per il francese.

