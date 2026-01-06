LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 4-1 Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Cobolli e Rinderknech alla United Cup 2026, con l’Italia in vantaggio 7-6, 4-1. Ricorda che l’accesso alla fase successiva dipende anche dai risultati della Francia e dalla situazione sul set. Aggiorna la diretta per restare informato sugli sviluppi e sui margini di qualificazione dell’azzurro.

40-AD Palla del controbreak Rinderknech. Flavio non riesce a recuperare la smorzata dell'avversario. 40-40 Non passa il dritto incrociato del transalpino. 40-AD Palla del controbreak Rinderknech. Arriva la stecca di dritto del romano. 40-40 Cobolli fa buona guardia a rete. Parità. 30-40 Palla del controbreak Rinerknech. Risposta sulla riga, approccio in back e smash vincente del francese. 30-30 Flavio non riesce ad amministrare la risposta dell'avversario. 30-15 Servizio e dritto a segno per Cobolli.

