LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 3-0 Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro

Segui in tempo reale il match tra Cobolli e Rinderknech alla United Cup 2026. Attualmente, l’azzurro conduce con un set e un break di vantaggio, con il punteggio di 7-6, 3-0. Per l’Italia, la qualificazione dipende dalla combinazione di risultati con la Francia e dalla conclusione del primo set. Clicca qui per aggiornamenti costanti sulla partita e sulla situazione qualificazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 1-3 Game Rinderknech. Servizio e dritto. 40-15 Prima vincente del numero 27 ATP. 30-15 Serve and volley ben giocato dal transalpino. 15-15 Se ne va anche il dritto del francese. 15-0 Scappa via la risposta di dritto di Flavio. 3-0 Game Cobolli. Se ne va il dritto in corsa di Rinderknech. 40-30 Con pazienza il romano scardina le difese dell'avversario. Palla del 3-0. 30-30 Perentorio dritto incrociato del francese. 30-15 Gran difesa dell'azzurro, che copre il campo con il dritto e piazza il passante di rovescio vincente.

