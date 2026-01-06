LIVE Cobolli-Rinderknech 6-6 Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA | il tiebreak deciderà il primo set

Segui in tempo reale la partita tra Cobolli e Rinderknech nella fase di qualificazione Italia-Francia per la United Cup 2026. Attualmente il punteggio è 6-6 e il set si deciderà al tiebreak. Rimani aggiornato per scoprire gli sviluppi e le eventuali qualificazioni italiane, che dipendono anche dalla combinazione di risultati con la Francia e dalla situazione del secondo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 2-2 Si ferma sul nastro il rovescio incrociato del francese. 2-1 Rinderknech. Dritto inside out solido del transalpino. 1-1 Splendido rovescio lungolinea in uscita dal servizio del romano. 1-0 Rinderknech. Combinazione palla corta-passante di rovescio ben piazzata dal francese. 6-6 Game Cobolli. Dritto lungolinea e smash a rimbalzo di Flavio. Si va al tiebreak. 40-15 Stavolta è precisa e potente la risposta del transalpino. 40-0 Completamente fuori misura la risposta di dritto di Rinderknech.

