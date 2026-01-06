Litiga con il commesso di un fast food per l' ordinazione di un panino intervengono i carabinieri
Un uomo di 36 anni è stato denunciato dai carabinieri di Catania dopo aver avuto un alterco con il personale di un fast food vicino a Piazza Borsellino-Alcalà. La discussione, nata per l’ordinazione di un panino, è degenerata richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. È un episodio che evidenzia come, anche in situazioni quotidiane, è importante mantenere la calma e rispettare le regole.
I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno denunciato un pregiudicato 36enne che si è reso protagonista di una lite in un fast food nei pressi di Piazza Borsellino-Alcalà. Entrati nell’esercizio commerciale, i militari dell’Arma hanno identificato l’aggressore che, pochi minuti prima. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
