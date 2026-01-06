L' Italia sale sul treno del quantum

L’Italia si avvicina al 2026 con un percorso di digitalizzazione avanzato, sostenuto da un bilancio solido e dall’impegno del governo. Nel 2022, sono stati adottati interventi strategici, in particolare attraverso il PNRR, per migliorare le infrastrutture digitali e promuovere l’innovazione. Questo processo rappresenta un passo importante verso un paese più connesso e competitivo, puntando a rafforzare la presenza dell’Italia nel quadro europeo e globale.

L'Italia digitale si presenta al 2026 con i conti più che in ordine. In particolare, nell'anno che si è appena concluso, il governo guidato da Giorgia Meloni ha avviato un forte impulso alla digitalizzazione del Paese, conseguendo risultati concreti e sfruttando al meglio delle proprie possibilità le occasioni del Pnrr. Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha raggiunto il 76% degli obiettivi previsti entro il 2026, gestendo 11,4 miliardi di euro tra digitalizzazione della Pa e connettività. La piattaforma Pa Digitale 2026 ha semplificato l'accesso ai fondi, coinvolgendo oltre 17.000 amministrazioni in circa 71. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

