L’ipotesi dei pm è che Aurora si sia difesa

Secondo l’ipotesi dei pubblici ministeri, Aurora Livoli si sarebbe difesa prima di essere strangolata. La giovane, di 19 anni, è stata trovata morta nel cortile di un palazzo in via Paruda circa una settimana fa. Indagini in corso cercano di chiarire le circostanze del suo decesso e le eventuali responsabilità coinvolte.

Si sarebbe difesa prima di essere strangolata Aurora Livoli, la 19enne trovata morta una settimana fa nel cortile di un palazzo di via Paruda. È quanto ipotizza la procura nell'indagine in cui Emilio Gabriel Valdez Velasco, peruviano con precedenti e una condanna definitiva per violenza sessuale aggravata espiata a marzo 2024, è indagato per l' omicidio della ragazza e dal 30 dicembre è in carcere per una tentata rapina a una connazionale della stessa età di Aurora. In attesa dell'interrogatorio di Valdez, fissato per domani dal pm Antonio Pansa, si delineano i contorni di quello che potrebbe essere, in base alla nuova norma, un femminicidio.

