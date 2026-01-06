L’intelligence le forze speciali e gli scenari per Caracas Absolute resolve letta da Margelletti
L'intelligence, le forze speciali e le dinamiche a Caracas sono al centro di un’analisi approfondita di Margelletti, intitolata
La cattura di Nicolás Maduro segna uno spartiacque per il braccio di ferro Usa-Venezuela e per l’intero equilibrio regionale. L’operazione Absolute Resolve ha mostrato ancora una volta la capacità americana di combinare intelligence, forze speciali e decisionismo politico per ottenere un risultato strategico che va ben oltre il successo tattico. Dalla preparazione del blitz agli scenari che si aprono adesso, Airpress ne ha parlato con Andrea Margelletti, presidente del Centro studi internazionali (CeSI). Presidente, partiamo dall’operazione Absolute Resolve. Che tipo di operazione è stata? È stata un’operazione che aveva come unico obiettivo la cattura di Maduro. 🔗 Leggi su Formiche.net
