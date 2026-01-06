L’influencer torinese Alice Basso derubata a Milano si sfoga su Instagram | Spero che moriate

Recentemente, l'influencer torinese Alice Basso ha condiviso su Instagram di essere stata vittima di un furto avvenuto in un ristorante di Milano. L'episodio ha suscitato attenzione sui social, portando Alice a esprimere il suo disappunto. Questo incidente evidenzia le difficoltà che può incontrare chi lavora nel mondo degli influencer, spesso soggetto a imprevisti anche in contesti pubblici.

Nei giorni scorsi, l'influencer torinese Alice Basso è stata vittima di un furto in un ristorante di Milano. Lo ha raccontato lei stssa con alcune storie su Instagram, usando queste parole: “Mi hanno rubato la borsa, eravamo a cena al ristorante e ce l'avevo sulla sedia. Ci siamo alzati per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

