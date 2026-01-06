Nel 2026, Modigliana celebra il bicentenario della nascita di Silvestro Lega, figura chiave dei Macchiaioli. Per l’occasione, è prevista una linea diretta con gli Uffizi e altre iniziative culturali per valorizzare il contributo del pittore e il patrimonio artistico dell’epoca. Un’opportunità per approfondire la storia dell’arte italiana e riconoscere l’importanza di Lega nel panorama del XIX secolo.

Il 2026 sarà per Modigliana un anno dedicato a Silvestro Lega (1826-1895). Del grande pittore che insieme a Giovanni Fattori e Telemaco Signorini fu cofondatore del maggior movimento artistico dell’800, ovvero quello dei Macchiaioli, ricorre infatti il bicentenario della nascita. Lega trascorse gran parte della sua vita in Toscana e morì a Firenze il 21 settembre 1895, nell’ospedale di San Giovanni di Dio per un cancro allo stomaco; era anche divenuto quasi cieco. Oggi riposa nel famedio del borgo natio. Il Comune gli ha intitolato una via e la pinacoteca comunale che ospita alcune sue opere. L’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni ha comunicato che ci sono 50mila euro stanziati per il bicentenario e che la Regione collabora per l’evento con Modigliana e gli Uffizi di Firenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Linea diretta con gli Uffizi per le celebrazioni di Lega"

Leggi anche: Le domande su Stalin in paradiso o all'inferno e i giri di Putin da solo per Mosca: le curiosità della Linea diretta con lo 'zar'

Leggi anche: Aperture 2026: domani Boboli, il 5 gli Uffizi. Tutte le eccezioni fino alla Befana

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Linea diretta con gli Uffizi per le celebrazioni di Lega.

Oggi dalle 14:00 torna Seguiremo in diretta le squadre abruzzesi grazie ai nostri inviati sui campi! Conduce Fabrizia Cardinale : ( #Abruzzo - #Molise) www.superj.it #lineagol #lineagolsuperj #superjtv #ca - facebook.com facebook

Linea diretta per cittadini e imprese del servizio Igiene, decoro urbano e ambiente: questionario online sino al 5 gennaio 2026 x.com