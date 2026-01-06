L’indagine dell’Antitrust su A2A | faro sulle ricariche per mezzi elettrici

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha avviato un’indagine su A2A EMobility, A2A Energia e la capogruppo A2A, focalizzandosi sui servizi di ricarica per veicoli elettrici. L’obiettivo è verificare eventuali violazioni della concorrenza nell’erogazione di infrastrutture di ricarica posizionate in luoghi pubblici o accessibili al pubblico. Questa iniziativa mira a garantire trasparenza e corrette

L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha avviato l’istruttoria nei confronti di A2A EMobility, A2A Energia e della capogruppo A2A per accertare l’esistenza di violazioni della concorrenza nei servizi di ricarica elettrica tramite infrastrutture posizionate in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La decisione dell’autorità è annunciata nel bollettino settimanale dell’Antitrust e riguarda in particolare il settore della mobilità elettrica e, in particolare, in quello dell’offerta dei servizi di ricarica elettrica tramite infrastrutture posizionate in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’indagine dell’Antitrust su A2A: faro sulle ricariche per mezzi elettrici Leggi anche: Cloud: faro Antitrust Ue su Amazon e Microsoft Leggi anche: Meta, indagine Antitrust UE su IA integrata in WhatsApp La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Indagine sul caro voli #Sicilia - #Sardegna, l'Antitrust: "non ci sono fenomeni collusivi" - facebook.com facebook #Trasporti. L'indagine chiusa dall'Antitrust non rileva comportamenti illeciti tra le compagnie aeree, ma evidenzia problemi di trasparenza nelle tariffe x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.