L' impunità della supercasta e le crepe del regime iraniano

6 gen 2026

L'impunità della supercasta e le fragilità del regime iraniano evidenziano le tensioni interne e le contraddizioni di sistemi autoritari. Tra toghe che si autovotano e leader che temono il cambiamento, queste dinamiche rivelano le sfide di un controllo spesso precario. Analizzare queste situazioni permette di comprendere meglio le criticità e le possibili evoluzioni di regimi consolidati in Medio Oriente e oltre.

Le incredibili storie delle toghe che si autoassolvono con una pacca sulle spalle e gli Ayatollah che tremano dopo la caduta di Maduro in Venezuela. Il punto con il direttore Daniele Capezzone. Il Tempo edicola digitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

