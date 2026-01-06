Liliana Resinovich il verdetto delle formiche La scienziata | Un nido a pochi metri da dove è stato ritrovato il corpo

Nel parco dell’ex manicomio di Trieste, a pochi metri dal luogo del ritrovamento del corpo di Liliana Resinovich, è stato scoperto un nido di formiche Prenolepis nitens. La scienziata ha sottolineato come questa scoperta possa offrire spunti utili per comprendere meglio il contesto ambientale e le possibili interazioni tra natura e fatti di cronaca. Un’osservazione che arricchisce l’analisi di un caso ancora oggetto di approfondimenti.

Trieste, 6 gennaio 2026 - "Ho scoperto un nido di formiche Prenolepis nitens a tre-quattro metri da dove è stato trovato il corpo di Liliana Resinovich, nel parco dell'ex manicomio. Questi insetti sono onnivori, mangiano anche carne. E arrivano subito". Silvia Castro, biologa mirmecologa, ha appena terminato uno studio – in via di pubblicazione – che senza mai citare il giallo di Trieste potrebbe però illuminare la parte più misteriosa: se Lilly è morta la mattina stessa della scomparsa, il 14 dicembre 2021, davvero il corpo è rimasto per 22 giorni nel parco dell'ex manicomio, dove è stato ritrovato nel pomeriggio del 5 gennaio 2022? Queste, a febbraio 2025, erano state le conclusioni della relazione firmata dal team Cattaneo.

