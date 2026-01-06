Lieve scossa di terremoto nel comune di Narni nel giorno dell' epifania

Nella mattinata dell'6 gennaio, nel comune di Narni si è verificata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 1.9, a una profondità di circa 9,5 chilometri. L'evento è stato percepito in alcune zone della zona, senza registrare danni o situazioni di emergenza. Si tratta di un episodio isolato, tipico delle attività sismiche di lieve entità che possono verificarsi nella regione.

Scossa di terremoto, di magnitudo 1.9, a 9.5 chilometri di profondità nel comune di Narni nella mattinata del 6 gennaio. A riportarla il sito ufficiale dell'Ingv, che segna come orario le 11.23.Fortunatamente una scossa lieve, ma sono comunque arrivate diverse segnalazioni sui social di persone.

