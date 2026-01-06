Licheri SI | Il successo del filobus conferma che serve una strategia per la vita notturna di tutta la città

Da ilpescara.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio notturno del filobus di Licheri a Pescara ha evidenziato la necessità di una strategia urbana dedicata alla vita notturna. I dati raccolti durante le festività di fine e inizio anno confermano l’importanza di un intervento strutturato per garantire mobilità e sicurezza in orari serali e notturni. Questa richiesta riflette la volontà di una politica cittadina che risponda alle esigenze della comunità in modo efficace e sostenibile.

I numeri registrati dal servizio notturno del filobus il 31 dicembre 2025 e il 1 gennaio 2026 e cioè quello garantito in occasione dei concerti di fine e inizio anno, “dimostrano che Pescara ha bisogno di una vera politica sulla notte” ovvero di garantire quel servizio che ora Tua pensa di voler. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

licheri si il successo del filobus conferma che serve una strategia per la vita notturna di tutta la citt224

© Ilpescara.it - Licheri (SI): "Il successo del filobus conferma che serve una strategia per la vita notturna di tutta la città"

Leggi anche: Salis a Pegli dopo la tromba d’aria: “Serve una protezione a mare che ripari tutta la città” | Video

Leggi anche: Queste sono le città italiane più sostenibili, ma per migliorare davvero “serve una strategia nazionale” o si rischia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Boom per il filobus nella notte di San Silvestro a Pescara: Estendere il servizio notturno.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.