Licheri SI | Il successo del filobus conferma che serve una strategia per la vita notturna di tutta la città

Il servizio notturno del filobus di Licheri a Pescara ha evidenziato la necessità di una strategia urbana dedicata alla vita notturna. I dati raccolti durante le festività di fine e inizio anno confermano l’importanza di un intervento strutturato per garantire mobilità e sicurezza in orari serali e notturni. Questa richiesta riflette la volontà di una politica cittadina che risponda alle esigenze della comunità in modo efficace e sostenibile.

