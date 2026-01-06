liceo righi cordoglio e sgomento per giovanni tamburi psicologi online per gli studenti e uscita anticipata per il funerale

Il Liceo Righi di Bologna esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Tamburi, figura stimata della comunità scolastica. In segno di rispetto, gli studenti avranno un’uscita anticipata, mentre sono disponibili servizi di supporto psicologico online. La cerimonia funebre si svolgerà in Cattedrale, con la possibilità di partecipare in streaming tramite il sito della Curia.

Bologna, 6 gennaio 2026 – La famiglia del Righi piange il suo Giovanni: bandiera a mezz’asta, uscita anticipata per partecipare all’ultimo saluto e, per chi non potrà, ‘presenza’ in streaming in Cattedrale (sul sito della Curia, www.lachiesadibologna.it ) dall’aula magna del liceo di viale Pepoli. Psicologi a disposizione . Già oggi psicologici on line a disposizione di genitori e studenti delle classi di Giovanni, l’attuale 3P e gli ex della sezione Q, dove il sedicenne è rimasto due anni prima dello ’spacchettamento’. Milano, atterrato a Linate l'aereo di Stato con le vittime di Crans-Montana Un minuto di silenzio in tutte le scuole della regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

