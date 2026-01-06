Liana Orfei chi è età carriera vita privata

Da lawebstar.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Liana Orfei, nata il 6 giugno 1937 a San Giovanni in Persiceto, è un’attrice, artista circense e cantante italiana. Figura di rilievo della famiglia Orfei, ha maturato una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando a numerosi spettacoli teatrali e circensi. La sua vita privata rimane riservata, ma il suo contributo al panorama artistico italiano è riconosciuto e apprezzato.

Liana Orfei: Attrice, circense e cantante, volto simbolo della dinastia Orfei Liana Orfei (San Giovanni in Persiceto, 6 giugno 1937) è un’attrice e artista circense italiana. Appartenente alla storica dinastia circense degli Orfei, è cugina di Moira Orfei e zia di Ambra Orfei. Nel corso della sua lunga carriera ha saputo imporsi come figura trasversale . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

liana orfei chi 232 et224 carriera vita privata

© Lawebstar.it - Liana Orfei chi è, età, carriera, vita privata

Leggi anche: Chi è Renzo Arbore? Età, carriera, vita privata.

Leggi anche: Adriano Celentano chi è: età, carriera, vita privata

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.