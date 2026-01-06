L’export vola il turismo rallenta | Sos lavoro | no a salari bassi

L’export italiano registra una crescita significativa, con un aumento del 25,5%, trainato principalmente dal settore farmaceutico. Tuttavia, il rallentamento del turismo e l’incremento contenuto dell’occupazione indicano un quadro di stabilità moderata, con salari ancora insufficienti in alcuni settori. È importante analizzare queste tendenze per comprendere le sfide e le opportunità del mercato del lavoro e dell’economia regionale.

L'occupazione continua a crescere, ma con aumenti più contenuti. Le esportazioni regionali crescono in modo eccezionale (+25,5%), grazie però al contributo di pochi settori trainanti, quasi esclusivamente la farmaceutica. Il turismo, dopo il recupero post-pandemico del 2024, entra in una fase di rallentamento nel 2025, penalizzato dal calo della domanda interna ed europea. Un quadro in chiaroscuro quello restituito da Irpet nella congiuntura del terzo trimestre 2025. Quali prospettive per il 2026? Lo abbiamo chiesto al segretario generale della Uil Toscana, Paolo Fantappiè. Come sta andando l'economia toscana? "Il 2025 è stato per la regione un anno di transizione difficile, nel quale emergono con chiarezza criticità che si trascinano da tempo e che oggi appaiono sempre meno congiunturali.

