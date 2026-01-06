L' ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando a Forlì per parlare di criminalità organizzata sicurezza e democrazia

Giovedì 8 gennaio, a Forlì, l'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando discuterà di criminalità organizzata, sicurezza e democrazia. Durante la visita, sarà possibile visitare anche la mostra fotografica di Letizia Battaglia, assessora nella sua giunta durante la “Primavera Palermitana”, un importante periodo di rinnovamento per la città. Un'occasione per approfondire tematiche di attualità e conoscere momenti significativi della storia di Palermo.

