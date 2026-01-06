L' ex pm di Lugano | I gestori del Constellation andavano arrestati Un errore i controlli sulla sicurezza ai Comuni
Paolo Bernasconi, ex pubblico ministero a Lugano e docente universitario, critica le recenti ispezioni sui gestori del Constellation. Secondo lui, gli arresti sarebbero stati necessari e i controlli sulla sicurezza ai Comuni sono stati eseguiti in modo superficiale. In particolare, mette in dubbio la serietà delle verifiche effettuate, evidenziando come in un sotterraneo senza finestre siano state ammesse molte persone, sollevando preoccupazioni sulla tutela della sicurezza pubblica.
