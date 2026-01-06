L' ex consigliere di circoscrizione Taraborrelli | Erbacce anche in via Triesto neanche in centro si cura il verde
L'ex consigliere di circoscrizione Antonio Taraborelli ha segnalato il mancato intervento di manutenzione in via Trieste, sottolineando che anche nel centro città il verde pubblico è trascurato. Con una foto, Taraborelli evidenzia lo stato di incuria della strada, evidenziando una problematica che riguarda l'intera area urbana e richiede attenzione da parte delle autorità competenti.
“Neanche in centro il verde viene curato”. A denunciarlo, con una foto scattata in via Trieste è l'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova Antonio Taraborelli che lamenta lo stato di incuria in cui versa la strada che si trova in centro città. Una foto in cui mostra le erbacce che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
